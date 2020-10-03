Дженнифер Лопес порадовала фанатов снимками в плаще на голое тело

Лос-Анджелес, 3 октября. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта откровенной фотосессией. В разгар осени она примерила классический плащ, надев его на абсолютно голое тело.

Кадры появились в профиле голливудской звезды. На первом снимке актриса запечатлена в широком кремовом плаще. При этом из под него модель элегантно выставила ногу. Второй снимок получился более дерзким. На нем Лопес также похвасталась отличной фигурой, заняв откровенную позу с раздвинутыми ногами.

«Просто немного осенней энергии», — подписала фотографии Дженнифер Лопес.

В комментариях поклонники актрисы отметили, что звезда просто богиня и от нее невозможно отвести глаз.

«Совершенно потрясающе», «Королева», «Мы должны все выглядеть как эта женщина», Дженнифер выглядит так удивительно и соблазнительно в этом пальто», — пишут воодушевленные фанаты исполнительницы.

Напомним, в начале года Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала из-за опороченного достоинства стриптизерши. Прототип персонажа Дженнифер Лопес из кинофильма «Стриптизерши» Саманта Барбаш подала в суд на создателей картины. Она пожелала получить моральную компенсацию в размере 40 миллионов долларов, это вдвое превышает бюджет комедии.