Эксперт рассказал, в каких случаях нельзя соглашаться на обработку личных данных

Москва, 3 октября. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, в каких случаях нельзя давать согласие на обработку личных данных. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение», — отметил эксперт.

По его словам, предоставление согласия на обработку таких данных на различных сайтах в Интернете может обернуться шквалом нежелательных звонков с разными предложениями, а также попытками мошенничества. Пресекать такие нарушения специалист посоветовал обращениями в Роскомнадзор, правоохранительные органы, прокуратуру и суд.

Миронов напомнил, что при работе с личными данными закон требует особой осторожности, поэтому с требованием разрешения на их обработку граждане сталкиваются повсеместно.

Ранее пресс-служба Роскачества предупредила россиян о риске утечки данных при использовании анонимных sim-карт. В ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству карта должна быть зарегистрирована на конкретного человека с паспортными данными. Не исключено, что у «анонимной» карты есть владелец. Она может быть зарегистрирована на случайно выбранного человека из утекшей базы данных.