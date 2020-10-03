Россиянам напомнили правила ношения медицинской маски

Москва, 3 октября. Существуют несколько правил ношения медицинской маски, которые позволят повысить эффективность ее защиты от заражения вирусом. Об этом в общении с радио Sputnik рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Важно постоянно менять медицинские маски, а одноразовые модели после использования правильно утилизировать. Если же маска многоразовая, то ее нужно стирать перед тем, как надеть, поясняет Бровко. При этом важно правильно хранить средство индивидуальной защиты. Хорошо для этого подойдет отдельный карман или небольшой пакет.

«Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее», — сказал специалист.

С точки зрения заражения коронавируса, хранение маски вместе с другими предметами не повышает риска заражения. Однако в одежде и сумках может быть множество микробов, которые способны негативно повлиять на организм.

Если же речь идет об одноразовой маске, то ее необходимо носить согласно инструкции независимо от цвета.