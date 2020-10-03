Экономист предложил повысить пособие по безработице на период коронавируса

Москва, 3 октября. Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков предложил повысить пособие по безработицы в России до трех МРОТ в период пандемии. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт отметил, что согласно расчетам института, пособие по безработице должно в три раза превышать минимальный размер оплаты труда. Федеральный МРОТ в настоящее время составляет 12 130 рублей, пособие должно составить 36 390 рублей, отмечает портал.

Эксперт также предложил заменить пособие условным базовым доходом, равным трем прожиточным минимумам на семью из трех человек. Выплаты Бобков предлагает делать в течение года ежемесячно.

По его словам, эксперты института рассчитали, что для выплаты этой суммы пяти миллионам безработных, которые прогнозируются на конец года, потребуется 2,2 триллиона рублей. Источником дотаций мог бы стать Фонд национального благосостояния России. Выплаченные средства, согласно прогнозу специалистов, в результате роста покупательной способности россиян, через налоги вернутся в бюджет 2021 года. Эти средства будут составлять основу для продолжения выплат, но уже меньшему количеству безработных.

Специалисты также считают, что продолжить можно было бы выплаты семьям с детьми, которые дважды делались в первую волну коронавируса. Введение гарантированного минимального дохода также возможно и для этой категории граждан, отметил Бобков.

Кроме того, эксперт отметил, что первое место работы сложно найти половине выпускников. Для них специалист предложил пилотный проект поддержки молодежи по программе временной занятости. В издании отметили, что дополнительные государственные выплаты позволят выпускникам освоить дополнительную квалификацию, что повлияет на размер их заработной платы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в России могут ввести адресные продовольственные сертификаты номиналом 25% МРОТ для малоимущих. На них россияне смогут получить продукты из установленного перечня.