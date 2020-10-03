Эксперт Роскачества рассказал, какие настройки нельзя трогать в смартфоне

Москва, 3 октября. В смартфоне любой марки существует ряд настроек, которые не стоит трогать неопытным пользователям. В противном случае устройство может лишиться жизненно важных функций и гарантии. Об этом рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, сообщает агентство экономической информации «Прайм».
Специалист обращает внимание, что с осторожностью стоит подходить к настройкам, связанным с блокировкой входящих вызовов. В данном случае есть риск, что активируется запрет на звонки с ряда номеров. Кроме того, внимательнее стоит подходить к настройкам универсального доступа. Дело в том, что таким образом могут активироваться определенные возможности интерфейса, которые негативно повлияют на работу устройства.
Также неопытным пользователям нельзя использоваться Jailbreak на системе iOS или root-доступом на Android. Данная функция позволяет получить расширенные права администратора, однако последствия могут быть непредсказуемы.
«Есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, потерять гарантию на устройство, получить проблемы с обновлениями, в конце концов, стать жертвой утечки данных», — пояснил Куканов.