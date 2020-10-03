Эксперт Роскачества рассказал, какие настройки нельзя трогать в смартфоне

Москва, 3 октября. В смартфоне любой марки существует ряд настроек, которые не стоит трогать неопытным пользователям. В противном случае устройство может лишиться жизненно важных функций и гарантии. Об этом рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Специалист обращает внимание, что с осторожностью стоит подходить к настройкам, связанным с блокировкой входящих вызовов. В данном случае есть риск, что активируется запрет на звонки с ряда номеров. Кроме того, внимательнее стоит подходить к настройкам универсального доступа. Дело в том, что таким образом могут активироваться определенные возможности интерфейса, которые негативно повлияют на работу устройства.

Также неопытным пользователям нельзя использоваться Jailbreak на системе iOS или root-доступом на Android. Данная функция позволяет получить расширенные права администратора, однако последствия могут быть непредсказуемы.