Названы лауреаты премии имени Сергея Есенина «Русь моя»

Москва, 3 октября. В день рождения Сергея Есенина в Центральном Доме литераторов торжественно вручили литературную премию «Русь моя» за 2020 год, сообщили ФАН организаторы.

Литературная премия имени Сергея Есенина «Русь моя» учреждена Российским союзом писателей, чтобы находить талантливых авторов, которые бы продолжали и развивали темы, присутствующие в творчестве Есенина. В этом году в конкурсе участвовали более тысячи авторов.

Торжественная церемония прошла в день 125-летия Сергея Есенина. К юбилею поэта Российским союзом писателей была учреждена медаль «Сергей Есенин 125 лет», которой наградили членов жюри премии, финалистов и номинантов. Статуэтки в форме пера на постаменте из малахита победителям вручил народный артист РСФСР Сергей Никоненко, исполнивший роль поэта в картине «Пой песню, поэт».

Победителей определили в двух номинациях — «Стихи» и «Проза». Первую премию среди поэтов вручили Сергею Черноглазкину, лучшим прозаиком стал Николай Шумейко, работающий под творческим псевдонимом Никей. Он уже становился лауреатом литературной премии «Писатель года» с книгой «Зюсмайр da Capo».

Лауреаты премии получили право издания собственной книги за счет оргкомитета конкурса.