Онищенко счел заболевшего COVID-19 Трампа «трудным пациентом»

Москва, 3 октября. Такие люди, как президент США Дональд Трамп, который накануне сообщил о своем заражении коронавирусом, являются трудными пациентами. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что инфицированному президенту США на данный момент необходимо снизить свою активность, несмотря на решающую стадию предвыборной гонки. Он также посоветовал главе Белого дома внимательнее следить за рекомендациями врачей отметив, что по возрасту и состоянию здоровья Трамп находится в группе риска. Однако его активность говорит о том, что политик достаточно бодр.

«Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: 7 миллионов заболевших, что очень серьезно», — сказал Онищенко.

В пятницу, 2 октября, американский президент сообщил, что COVID-19 был обнаружен у него и его жены Мелании. Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства переезжает «на несколько дней» в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. После Трамп записал видеообращение, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте.