С 1 октября повысят выплаты миллионам пенсионеров

Москва, 3 октября. С 1 октября благодаря новой индексации выплат в России повысят пенсии миллионам пенсионеров. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову сообщает портал Primpress.

«Повышение пенсий военным пенсионерам происходит в особом порядке. Им индексация пенсий привязана к повышению размеров должностных окладов. В этом году с 1 октября размеры окладов повышаются на 3%. Следовательно, и размеры пенсий будут увеличены пропорционально», — отметила Бибикова, уточнив, что прибавка ждет военных пенсионеров с 1 октября.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, при каких обстоятельствах будут разморожены накопительные пенсии россиян. По мнению эксперта, это произойдет в том случае, если цена на нефть достигнет 120 долларов за баррель и продержится на этом уровне пару лет. Калугин также посоветовал гражданам обналичить накопительную часть пенсии в случае ее разморозки.

Между тем Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой об отмене накопительной части пенсии, сообщает телеканал «360». Организация направила соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.