Трамп записал обращение перед госпитализацией из-за COVID-19

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп записал видеообращение перед госпитализацией в военный госпиталь. Глава Белого дома выразил надежду, что «все будет в порядке».

В своем микроблоге в Twitter трамп опубликовал короткое видео, в котором подтвердил, что отправляется в госпиталь.

«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все наладится», — заявил он.

В пятницу, 2 октября, американский президент сообщил, что COVID-19 был обнаружен у него и его жены Мелании. Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства переезжает «на несколько дней» в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. По заверению пресс-службы, он продолжит работать из президентских апартаментов больницы, которые оборудованы для того, чтобы он мог выполнять свои служебные обязанности.