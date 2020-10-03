СМИ нашли «второе дно» в изнасиловании российской порнозвезды 

Москва, 3 октября. Телеканал РЕН-ТВ выяснил «пикантные подробности» скандала, связанного с российской порнозвездой Любовью Бушуевой, работающей под псевдонимом Лола Тейлор, и ее подруги Эмили. Девушки сообщили о групповом изнасиловании на яхте в Геленджике. По данным телеканала, у этой истории есть «второе дно».

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября. По заявлению девушек, они с подругой отдыхали на яхте, когда их изнасиловали трое мужчин. Заявление в полицию они написали, однако позднее выяснилось, что правоохранители не стали задерживать подозреваемых.

Телеканал показал кадры, которые порноактрисы сняли после происшествия:

— Синяки какие, все в крови.

— Все в крови, покажи, покажи, не надо здесь фотографироваться.

Журналисты отметили, что девушки «не перестают работать на камеру», показывая со всех ракурсов синяки и побои. По данным РЕН ТВ, в тот вечер Лола Тейлор «сильно напилась», после чего попала на яхту с тремя мужчинами.

«Погуляла, называется, вот в полиции. Погуляли», — написала она потом в соцсетях.

Бушуева добавила, что к таким «прогулкам» не привыкла, однако журналисты обратили внимание на то, что на сайте по подбору эскортниц в ее анкете сообщается «возможен жесткий и групповой секс», стоимость которого 30 тыс. рублей.

Бушуева уже становилась жертвой насилия. В 2014 году в Москве она познакомилась через Интернет с двумя мужчинами. Знакомство они продолжили в их квартире. Злоумышленники пристегнули Бушуеву наручниками и изнасиловали. Издевательства продолжались не один день. Девушке удалось спастись: она выпрыгнула из окна третьего этажа. Насильников приговорили к семи и восьми годам тюрьмы.