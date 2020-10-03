Синоптик предупредил о похолодании в европейской части России

Москва, 3 октября. Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о грядущем похолодании в европейской части России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области, и в Псковской, Новгородской», — отметил Варакин.

По его словам, такая погода установилась благодаря атмосферным образованиям в Восточной и Западной Европе. На западе расположился глубокий циклон, из южной четверти которого на европейскую часть страны поступает теплый воздух.

На территории Верхней и Средней Волги находится большой антициклон, отметил синоптик. По его словам, превышение температурной нормы на два-четыре градуса в первой декаде октября обеспечивают эти два крупных барических образования.

Варакин добавил, что эти атмосферные фронты к понедельнику подойдут к центру европейской части России, вызвав дожди. Сильные осадки на следующей неделе ожидаются на юге Карелии, севере, северо-востоке Ленинградской области.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов», — заключил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в октябре в России температура воздуха будет на один-два градуса превышать норму.