Как оформить российскую пенсию за границей

Москва, 3 октября. Граждане России, живущие за границей, могут оформить пенсию исходя из стажа работы на территории каждого из государств. С 1 октября данные меры распространяются в том числе и на жителей Венгрии. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В начале текущего месяца президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о ратификации соглашения с Венгрией о пенсионном обеспечении. Согласно ему, россияне, которые живут и работают в Венгрии, но имеют также трудовой стаж в России, смогут получать пенсионные выплаты от обоих государств.

Если раньше пенсии начислялись по территориальному принципу, то теперь лицам с двумя гражданствами денежное пособие будет выплачиваться в соответствии с законом каждой страны и учетом трудового стажа человека. Таким образом, люди смогут получить пенсию за стаж в России или СССР, если таковой имеется, и за годы работы в Венгрии.

«Если вы гражданин Российской Федерации, и при этом часть вашей трудовой биографии связана с Венгрией, например вы участвовали в строительстве завода, то ваша пенсия будет состоять из двух частей. За российский трудовой стаж вы будете получать пенсию от России, а за венгерский — от Венгрии», — приводит издание слова первого зампреда Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского.

Также данное правило действует и в том случае, если гражданин России некоторое время работал на территории Венгрии. Чтобы оформить подобную выплату, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда России. Документы можно отправить в том числе в электронном виде.

Для получения выплат потребуются копии СНИЛСа, трудовой книжки, справка о зарплате за 5 лет и документ, подтверждающий постоянное жительство на территории иностранного государства. Последний выдает консульство или дипломатическое представительство РФ.

На данный момент аналогичные пенсионные соглашения действуют сразу с несколькими странами. С Белоруссией, Латвией, Болгарией, Испанией, Эстонией, Израилем, Чехией и Сербией пенсии выплачиваются по принципу пропорциональности. А вот с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Молдавией, Казахстаном и Грузией пособия назначаются по принципу территориальности.