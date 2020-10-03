Леди Гага снялась топлес ради своего бренда косметики

Вашингтон, 3 октября. Популярная певица и актриса Леди Гага поделилась откровенным фото топлес, которое сделала для своего косметического бренда HAUS Laboratories. Снимок звезда опубликовала в Instagram-аккаунте.

На фотографии 34-летняя знаменитость позирует лежа на спине. Звезда находится в кадре топлес, но обнаженные части тела певицы прикрыты прядями волос и рукой.

На лице Гаги виден макияж в нюдовых тонах. В подписи под фото звезда отметила, что для съемки были использованы хайлайтер и бронзер ее марки.

Публикация набрала более 1,1 млн лайков, поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях.

«Боже, ты такая красивая, люблю тебя», «Очень горячо!», «Не понимаю тех, кто не считает ее красивой», «Сногсшибательна», «Выглядишь невероятно», — отмечали подписчики.

Ранее Гага разместила в социальных сетях откровенный снимок, на котором позирует в разноцветном худи, из-под которого видно грудь исполнительницы. По словам зарубежной артистки, она по-прежнему находится дома и соблюдает карантинные меры, введенные из-за коронавируса. Звезда традиционно предстала перед подписчиками с ярким макияжем.