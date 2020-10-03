Назван победитель шоу «Голос 60+»

Москва, 3 октября. Победителем песенного шоу «Голос 60+» стала 91-летняя Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, сообщает пресс-служба проекта на своей странице во «ВКонтакте».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала.

«От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов!» — говорится в сообщении.

В суперфинале Юдина исполнила песню «На тот большак», которую зрители могли слышать в фильме «Простая история» 1960 года. Ранее в шоу «Голос» эту песню исполняли Лора Горбунова и Анна Кадышева.

Юдина живет в Петербурге. В шоу она решила участвовать, чтобы «поднять всем тонус».

Средства, заработанные на зрительском голосовании, по заявлению организаторов, будут направлены на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Юдина была поражена решением Гвердцители оставить исполнительницу в команде наставников. Певица призналась, что собиралась покинуть шоу, но с удивлением узнала, что ее оставили.

«Это совершенно для меня неожиданно, потому что такие голоса в нашей команде», — заявила она тогда.

Ведущий программы Дмитрий Нагиев пошутил, что «если он будет в 91 год в такой форме, он даже готов выйти на сцену в таком платье».