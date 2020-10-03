Кадыров прокомментировал драку с участием жителя Чечни в Крыму

Грозный, 3 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал произошедшую в Симферополе драку между местным жителем и туристом из Чеченской Республики, после которой скончался человек. Комментарий Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram.

По данным СМИ, конфликт произошел в ночь на 20 сентября в центре Симферополя. По данным следствия, крымчанин получил черепно-мозговую травму в результате удара в голову. Мужчина скончался у себя дома на следующий день после инцидента. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть возбуждено уголовное дело.

«В эти дни в который раз наблюдаю за попыткой СМИ и блогеров привлечь к себе внимание на теме, связанной с чеченцами. Теперь они наперебой пишут про инцидент в Симферополе. Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом», — написал глава Чечни.

Кадыров напомнил, что только за январь-август 2020 года в результате «преступных посягательств» согласно статистике МВД погибли 15,6 тысячи человек, что составляет более 60 убийств в день. Он отметил, что эта страшная цифра скрывает в себе «ужасные преступления», о которых мало кто пишет, в отличие от отношения «к любому инциденту с участием чеченцев».

Глава Чечни обратил внимание, что погибший после драки посетил больницу, откуда его отпустили домой. Мужчина умер дома спустя сутки.

«Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что виновный должен понести заслуженное наказание, но отметил, что в случившемся нет национальной подоплеки. Глава Чечни призвал не «нагнетать страсти», а уделять «хотя бы часть такого внимания тем самым среднестатистическим 60 убийствам».