Ученые определили главных распространителей коронавируса

Вашингтон, 3 октября. Американские ученые установили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Исследование специалистов Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета было опубликовано в журнале Science.

Ученые проанализировали порядка 85 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди 575 тыс. жителей на юго-востоке Индии. Они пытались отследить возможные пути передачи вируса.

Согласно выводам специалистов, 71% пациентов никого не заразили при контакте. Однако на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев коронавируса. Ученые пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось порядка трети случаев заболевания. По их мнению, именно эта группа является ключевой при распространении вируса.

По данным Университета Хопкинса, на сегодняшний день в мире с начала пандемии коронавирусом заразились почти 34,5 млн человек, число летальных исходов превысило миллион.

Больше всего случаев заражений приходится на США. В пятницу стало известно, что коронавирусом заразился президент Дональд Трамп и его супруга Меланья, передавал RT. Вечером главу государства перевезли в военный госпиталь.