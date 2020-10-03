Заболевшего COVID-19 Трампа отправили в военный госпиталь 

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп, сообщивший ранее о положительном тесте на коронавирус, будет доставлен в военный госпиталь «на несколько дней», сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Переезд «на несколько дней» в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, по данным Белого дома, был предосторожностью. Глава государства продолжит работать из президентских апартаментов больницы, которые оборудованы для того, чтобы он мог выполнять свои служебные обязанности.

В пятницу Трамп появился на публике впервые после того, как стало известно об инфекции. Он вышел из Белого дома и поднял большой палец вверх, но промолчал. Члены экипажа, агенты секретной службы и сотрудники Белого дома носили защитные маски.