Психолог объяснил, как пандемия может отразиться на психике детей

Москва, 3 октября. Пандемия коронавирусной инфекции и продолжительный карантин способны сильно повлиять на психологическое состояние ребенка. Из-за постоянных разговоров об опасности и возможной смерти у детей может развиться патология. Об этом рассказал президент Ассоциации детских психологов Анатолий Северный, сообщает URA.ru.

Специалист обратил внимание, что не все формы досуга, которые необходимы для развития растущего организма, доступны в онлайн-формате.

«Есть формы занятий, которые не годятся для онлайна. Особенно это касается детского творчества, спорта и других увлечений. Здесь, конечно, будут большие проблемы. Это может сильно обеднить детство», — считает психолог.

Кроме всего прочего, дети оценивают не события в мире, а реакцию окружающих. Потому, если взрослые будут демонстрировать свой страх перед эпидемией, у детей также может развиться патология. Тем не менее, дети по-разному переносят самоизоляцию. Одним из них не хватает общения, другие же после не желают возвращаться на учебу в классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал местным школам устроить осенние каникулы с 5 по 11 октября, но в соответствии с эпидемиологической обстановкой.