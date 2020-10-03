Сын главы ВВС Украины был в самолете, севшем перед крушением Ан-26

Киев, 3 октября. Командующий ВВС Украины Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, который приземлился перед крушением Ан-26 в Харьковской области, находился его сын. В эфире телеканала «Украина» он опроверг обвинения в том, что давал указания о приоритете посадки.

Ранее глава харьковской администрации Алексей Кучер сообщил, что перед авиакатастрофой Ан-26 приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. Он утверждает, что пилот рухнувшего самолета получил ответ на запрос разрешения посадки только спустя минуту. По его словам, это могло произойти из-за того, что на ВПП посадили другой самолет, несмотря на то, что на тот момент уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.

Комиссии по расследованию причин катастрофы предстоит установить, действительно ли приоритет в посадке был отдан другому самолету.

Дроздов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что не давал никаких указаний на этот счет.

«Как все родители, я получил информацию, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии… Никакого указания руководителю полетов я не давал… Вы [Кучер] сейчас сказали, что был дан приоритет самолету, в котором сидел мой сын… я об этом сам не говорил, я этим не бравирую, я находился в таком же состоянии, как все те родители», — заявил командующий ВВС Украины.

По его словам, когда пилоты Ан-26 запросили разрешение на посадку, борт находился в четырех километрах от ВПП. А самолету с его сыном на борту, который уже заходил на посадку и сел первым, пришлось бы до разворота лететь еще шесть километров.

«Приоритет отдается тому самолету, у которого есть недостатки, когда есть запрос… на экстренную посадку. Такого запроса не произошло», — подчеркнул он.

25 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области. Воздушное судно выполняло учебный полет, на его борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Жертвами авиакатастрофы стали 26 человек, передавал RT.

На данный момент рассматривается четыре версии катастрофы: техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также ненадлежащие техническое обслуживание самолета.

Единственным выжившим при крушении оказался курсант Харьковского национального университета воздушных сил.