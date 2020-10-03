Уволен полицейский, выдавший поддельную справку по делу Ефремова

Москва, 3 октября. Участковый полицейский, который изготовил поддельную справку по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, уволен из правоохранительных органов. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Ранее полицейский оформил справку, в которой говорилось о том, что Ирина Стерхова, гражданская супруга погибшего в аварии мужчины, является лишь владелицей квартиры, в которой она сдавала мужчине койко-место. В результате, на основании данной справки суд отказал признавать Стерхову потерпевшей.

По словам адвоката женщины Вадима Никулина, в Управлении собственной безопасности МВД РФ ему предоставили документ, где сказано об увольнении того самого полицейского.

«В ходе служебной проверки сотрудники УСБ ГУ Мосообласти установили, что в действиях полицейского имеются нарушения действующего законодательства. Участкового уволили со службы, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит Никулин выдержку из документа.

На данный момент инцидентом занимается Следственный комитет. Полицейскому может грозить уголовное наказание за должностное преступление.

Напомним, ранее стало известно, что Ефремов неполностью выплатил компенсацию старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Артист уплатил только 600 тысяч рублей из 800, присужденных судом в качестве компенсации морального ущерба.