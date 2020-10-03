Ученые выяснили, что антитела к COVID-19 исчезают на третий месяц

Москва, 3 октября. Антитела в крови пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, исчезают примерно на третий месяц после заражения. К такому выводу пришли канадские медики, сообщает ТАСС.

Поводом для изучения стал вопрос — в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Как выяснилось, если человек переболел коронавирусом и хочет помочь в борьбе с ним, сдав плазму на антитела, сделать это надо как можно раньше.

Дело в том, что концентрация крупных глобулярных белков в плазме крови бывших больных начинает падать примерно на 88 день после заражения. При этом в последующие три недели она уменьшается примерно вполовину и вскоре антитела к SARS-CoV-2 вовсе исчезают из тела человека. Выводы канадских ученых объясняют, почему ранее в крови 7% доноров медики практически не обнаруживали антител.

Кроме того, ответ на вопрос — может ли человечество выработать досрочный иммунитет к COVID-19, критически важен. Именно это будет определять стратегию дальнейшей вакцинации.

Однако ученые подчеркивают, что выводы данного исследования касаются исключительно антител пациентов, переболевших COVID-19. Иммунный ответ при введении вакцины совершенно иной и вырабатывается другим способом.