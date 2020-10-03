День шестой: Армения расширяет помощь Карабаху, Азербайджан вводит резервы

День шестой, несмотря на относительные позиционные бои на фронте, ознаменовался применением противоборствующими сторонами тактических ракетных комплексов. Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает об итогах столкновений, складывающейся международной обстановке и перспективах развития конфликта.

Оперативная обстановка

Утро 2 октября ознаменовалось активным применением авиации и беспилотников со стороны ВС Азербайджана на северном направлении, что, скорее всего, было связано с возвращением Армией обороны Нагорного Карабаха контроля над позицией в районе горы Муровдаг. Примечательна она отличным обзором на часть дороги Варденис (Армения) — Мардакерт (НКР), следовательно, нахождение на ней азербайджанской стороны несколько затрудняло снабжение войск НКР.

Также утром по заявлению Еревана со стороны ВС Азербайджана был нанесен артиллерийский и ракетный удары по населенному пункту Гадрут, где располагается штаб дивизии Нагорного Карабаха, отвечающей за оборону южного участка фронта.

В дальнейшем произошли интересные вещи — по заявлению азербайджанской стороны по аэродрому Далляр были применены «10 тактических ракет "Точка-У"», а армянская сторона обвинила оппонентов в использовании оперативно-тактического комплекса «Лора» израильского производства для разрушения моста в районе Лачина, через который проходит основная транспортная артерия, соединяющая Армению и Карабах.

Около 10 ракет из ТРК «Точка-У» попали в село #Сабиркенд Шамкирского района. Также Минобороны #Азербайджана сообщает о ракетном обстреле со стороны #Армении населенных пунктов Гузанлы, Агдам и Амирли. pic.twitter.com/CAQ4E2aEsF — TRT на русском (@TRTRussian) October 2, 2020

Весьма занимательно здесь то, что у НКР баллистических ракет нет, а применение их со стороны Армении, да еще и с территории де-юре Азербайджана (напомним, что даже Ереван пока так и не признал Нагорный Карабах) формально является актом агрессии с соответствующими последствиями. В том числе и со стороны Турции, которая обещала Азербайджану всяческую поддержку. Возможно, поэтому пока и нет ничего кроме заявления Азербайджана, а Ереван продолжает хранить молчание.

Практически сразу после сообщений о применении Ереваном тактических ракет по территории Азербайджана, в Карабахе были активизированы удары азербайджанских штурмовиков и беспилотников по Степанакерту, скорее всего, по возможным укрытиям тех самых «Точек-У».

В целом сегодняшний день ознаменовался менее активными действиями как со стороны Азербайджана, так и Карабаха. Однако есть и интересный момент — по заявлению армянской стороны сегодня им удалось подбить танк Т-90С, что говорит о появлении на передовой подразделений танковой бригады 4 армейского корпуса. Это значит, что Баку начинает потихоньку использовать свой стратегический резерв.

Захваченный Арменией легко повреждённый новейший Т-90С - экспортная версия, на вооружении (кроме оригинала С/СМ - РФ) Индия и Египта, нек-рое количество - Азербайджан. https://t.co/8EtmMgbOrt — Мерит-Сегер: Возлюбившая Безмолвие (@MeritSeger1528) October 2, 2020

Международная обстановка

День сегодня начался с совместного заявления лидеров стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) о необходимости начала переговоров. Чуть позднее, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился сначала с президентом России Владимиром Путиным, а потом и с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон и Пашинян договорились, что Путин поможет армянам. Осталось договориться с Путиным. https://t.co/mEA9cqcQ98 — PeisSan???? (@peissan1) October 2, 2020

Не трудно догадаться, что основной темой разговоров была поддержка в вопросе разрешения нагорно-карабахского конфликта, а, скорее всего, оказание конкретной военной помощи.

В целом на международной арене наметился переход к политико-дипломатической фазе конфликта, возможно именно поэтому под вечер ОБСЕ призвала стороны ввести гуманитарное перемирие для выноса тел погибших.

Вынести тела погибших: Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе https://t.co/w5jh595eSO — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) October 2, 2020

Турецкая поддержка

Со стороны Турции сегодня стандартно велось наблюдение беспилотниками «Байрактар» за российской военной базой в Гюмри, а также за деятельностью ВС Армении в районе Еревана. На территории Азербайджана, в рамках ПВО, обыденно выполнены полеты турецких F-16, по всей видимости пропустивших атаку баллистикой по аэродрому Далляр.

Таким образом, на данный момент Нагорный Карабах и Азербайджан перешли к позиционным действиям и активизировали применение тяжелого вооружения. Армения, по всей видимости, ищет поддержки среди дружественных стран, однако, несмотря на признаки наступления политико-дипломатической фазы конфликта, расслабляться еще рано, потенциал для его перерастания в локальную войну сохраняется, ведь мобилизация участников противостояния пока не завершилась.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.