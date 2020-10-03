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День шестой: Армения расширяет помощь Карабаху, Азербайджан вводит резервы

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День шестой: Армения расширяет помощь Карабаху, Азербайджан вводит резервы

День шестой, несмотря на относительные позиционные бои на фронте, ознаменовался применением противоборствующими сторонами тактических ракетных комплексов. Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает об итогах столкновений, складывающейся международной обстановке и перспективах развития конфликта.

Оперативная обстановка

Утро 2 октября ознаменовалось активным применением авиации и беспилотников со стороны ВС Азербайджана на северном направлении, что, скорее всего, было связано с возвращением Армией обороны Нагорного Карабаха контроля над позицией в районе горы Муровдаг. Примечательна она отличным обзором на часть дороги Варденис (Армения) — Мардакерт (НКР), следовательно, нахождение на ней азербайджанской стороны несколько затрудняло снабжение войск НКР.

Карта боевых действий в Карабахе за 2 октября

Также утром по заявлению Еревана со стороны ВС Азербайджана был нанесен артиллерийский и ракетный удары по населенному пункту Гадрут, где располагается штаб дивизии Нагорного Карабаха, отвечающей за оборону южного участка фронта.

В дальнейшем произошли интересные вещи — по заявлению азербайджанской стороны по аэродрому Далляр были применены «10 тактических ракет "Точка-У"», а армянская сторона обвинила оппонентов в использовании оперативно-тактического комплекса «Лора» израильского производства для разрушения моста в районе Лачина, через который проходит основная транспортная артерия, соединяющая Армению и Карабах.

Весьма занимательно здесь то, что у НКР баллистических ракет нет, а применение их со стороны Армении, да еще и с территории де-юре Азербайджана (напомним, что даже Ереван пока так и не признал Нагорный Карабах) формально является актом агрессии с соответствующими последствиями. В том числе и со стороны Турции, которая обещала Азербайджану всяческую поддержку. Возможно, поэтому пока и нет ничего кроме заявления Азербайджана, а Ереван продолжает хранить молчание.

Практически сразу после сообщений о применении Ереваном тактических ракет по территории Азербайджана, в Карабахе были активизированы удары азербайджанских штурмовиков и беспилотников по Степанакерту, скорее всего, по возможным укрытиям тех самых «Точек-У».

В целом сегодняшний день ознаменовался менее активными действиями как со стороны Азербайджана, так и Карабаха. Однако есть и интересный момент — по заявлению армянской стороны сегодня им удалось подбить танк Т-90С, что говорит о появлении на передовой подразделений танковой бригады 4 армейского корпуса. Это значит, что Баку начинает потихоньку использовать свой стратегический резерв.

Международная обстановка

День сегодня начался с совместного заявления лидеров стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) о необходимости начала переговоров. Чуть позднее, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился сначала с президентом России Владимиром Путиным, а потом и с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Не трудно догадаться, что основной темой разговоров была поддержка в вопросе разрешения нагорно-карабахского конфликта, а, скорее всего, оказание конкретной военной помощи.

В целом на международной арене наметился переход к политико-дипломатической фазе конфликта, возможно именно поэтому под вечер ОБСЕ призвала стороны ввести гуманитарное перемирие для выноса тел погибших.

Турецкая поддержка

Со стороны Турции сегодня стандартно велось наблюдение беспилотниками «Байрактар» за российской военной базой в Гюмри, а также за деятельностью ВС Армении в районе Еревана. На территории Азербайджана, в рамках ПВО, обыденно выполнены полеты турецких F-16, по всей видимости пропустивших атаку баллистикой по аэродрому Далляр.

Таким образом, на данный момент Нагорный Карабах и Азербайджан перешли к позиционным действиям и активизировали применение тяжелого вооружения. Армения, по всей видимости, ищет поддержки среди дружественных стран, однако, несмотря на признаки наступления политико-дипломатической фазы конфликта, расслабляться еще рано, потенциал для его перерастания в локальную войну сохраняется, ведь мобилизация участников противостояния пока не завершилась.

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