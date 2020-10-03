Азербайджан произвел массовый обстрел столицы Карабаха

Ереван, 3 октября. Вооруженные силы Азербайджана произвели три удара ракетами по городу Степанакерт, столице Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян в социальной сети Twitter.

Сообщение появилось вечером в пятницу.

«Азербайджан только что 3 раза ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами. Кажется, жилые дома разрушены. Много жертв», — написал Бегларян.

Позже единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил факт атаки. По официальным данным, в результате нее один человек погиб, четверо получили ранения. Известно, что удары были нанесены по жилым кварталам столицы НКР.

Обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось с 27 сентября. Азербайджан и Армении вновь решают с помощью военных действий статус данного региона. Проблема тянется уже несколько десятилетий. В последний раз боестолкновения такого масштаба были в начале 90-х годов.