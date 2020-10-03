Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Лос-Анджелес, 3 октября. Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила новые обвинения в сексуальных домогательствах продюсеру Харви Вайнштейну, осужденному на 23 года, передает ТАСС.

Новые обвинения касаются насильственных действий сексуального характера в отношении пяти женщин в 2004-2013 годы. В случае признании вины судом, к приговору Вайнштейну добавят еще десятки лет.

В марте 2020 года суд признал продюсера виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасиловании третьей степени, приговорив его к 23 годам лишения свободы. При этом по двум эпизодам изнасилования суд признал Вайнштейна невиновным. В этом случае ему бы грозило пожизненное заключение.

О домогательствах со стороны продюсера заявили более 80 женщин, среди которых были актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и многие другие.

Вайнштейна уволили из его собственной компании, исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. В середине сентября Вайнштейн был лишен звания командора ордена Британской империи по распоряжению королевы Елизаветы II.

Как отмечал RT, представители американской медиаиндустрии бурно отреагировали на новость о приговоре Вайнштейну, поздравляя друг друга и благодаря коллег за смелость. Однако другие сочли приговор слишком жестким. В числе сочувствующих был ряд российских деятелей культуры. В частности, в поддержку Вайнштейна высказались режиссер Павел Лунгин и певица Любовь Успенская.