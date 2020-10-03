Заболевшего COVID-19 Трампа лечат «коктейлем из антител»

Вашингтон, 3 октября. Заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron, сообщил лечащий врач Шон Конли. Как сообщает RT, заявление медика в пятницу распространила пресс-служба Белого дома.

В заявлении сообщается, что президент чувствует себя утомленным, «но находится в хорошем настроении». По словам Конли, глава государства получил инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron, а также принимает витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и аспирин.

СМИ сообщали, что у супруги главы Белого дома Меланьи Трамп болезнь протекает бессимптомно. Как уточняется в заявлении Конли, у первой леди отмечены мягкий кашель и головная боль.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин направил телеграмму американскому коллеге. В послании он пожелал главе Трампу и его супруге скорейшего выздоровления.