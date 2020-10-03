Журналисты сообщили о настроении Трампа, больного коронавирусом

Вашингтон, 3 октября. Журналистам стали известны подробности о состоянии здоровья американского президента Дональда Трампа, который ранее оказался болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Ранее глава Белого дома написал в своем Twitter, что COVID-19 был обнаружен у него и его жены, Мелании Трамп. Со 2 октября глава государства и первая леди отправились на карантин и начали лечение. Известно, что коронавирусом заразилась и советница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке на дебаты в Кливленд, а также была с американским лидером на митинге в Миннесоте.

По информации пресс-секретаря президента США, симптомы у Трампа «мягкие», поэтому он продолжает «напряженно работать». При этом издание Vanity Fair сообщило, что у политика также была замечена температура и лихорадка. У первой леди болезнь протекает бессимптомно. Журналисты со ссылкой на источник пишут, что Трамп настроен как можно быстрее выздороветь.

«Он захочет выйти (из карантина) гораздо раньше, чем думают люди. Но если он болен, спрятаться будет трудно. Кроме того, кто захочет находиться с ним в одной комнате?» — приводит издание слова бывшего чиновника из Белого дома.

Напомним, ранее лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.