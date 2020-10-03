Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 октября. На Камчатке по неизвестной на данный момент причине тысячи морских животных выбросились на берег. Об этом рассказали местные жители, обнаружившие мертвых рыб и морских ежей на берегу Халактырского пляжа, сообщает РИА Новости.

Ранее серферы сообщили об изменении цвета воды на данном пляже. Спортсмены обратили внимание, что после контакта с водой у них опухали глаза и появлялось раздражение на коже. Вскоре специалисты обнаружили в пробах воды превышенное содержание нефтепродуктов и фенолов. Предположительно, загрязнение было вызвано разливом технического масла, однако источник пока не был установлен.

Позже в социальных сетях появилось видео с пляжа. На нем местные жители запечатлели тысячи морских обитателей, которые выбросились на берег. В том числе на побережье были обнаружен мертвый осьминог и морской бычок, которые обычно обитают на большой глубине.

«Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там превышено содержание нефтепродукты, фенолов», — прокомментировал произошедшее врио министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

Было также отмечено, что на данный момент установлением источника загрязнения занимаются надзорные органы. Предположительно, массовый выброс морских животных и превышение содержание нефтепродуктов могут быть взаимосвязаны, считает Кумарьков.

Напомним, ранее житель Алтая, занимавшийся браконьерством на реке, случайно выловил крокодила в состоянии анабиоза. Инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью прошлого года. Мужчина попытался разделать тушу, однако на месте появились инспекторы Минприроды. Крокодил был конфискован у браконьера.