За сутки в Москве скончались 32 пациента с COVID-19

Москва, 2 сентября. За минувшие сутки в медучреждениях Москвы скончались 32 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб столицы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

Последний раз аналогичное число летальных исходов регистрировалось 13 июля. Тогда в больницах города из-за COVID-19 скончались 37 человек. Таким образом, на сегодняшний день число умерших составляет 5 314 человек. Ранее днем оперативный штаб сообщал о 28 жертвах COVID-19.