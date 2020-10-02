Террористы открыли огонь по сирийским населенным пунктам в Алеппо и Латакии

Дамаск, 2 октября. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За прошедшие сутки ЦПВС не зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков, подконтрольных Турции.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Икко в провинции Латакии и Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, — говорится в сообщении.

В ЦПВС также сообщили, что российские военные продолжают выполнять условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в октябре прошлого года.

Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Манбидж и Авшария. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Исса и обратно.

Днем ранее ФАН сообщал, что российские военнослужащие открыли движение гражданского транспорта по трассе M-4 между городом Тель-Тамр в провинции Хасака и населенным пунктом Айн-Исса в Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.