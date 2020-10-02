Росгидромет занялся искусственным увеличением осадков в Крыму из-за засухи

Симферополь, 2 октября. В Крым прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» для искусственного увеличения осадков на территории полуострова. Ранее засуха в данном регионе привела к пересыханию множества рек. Подробнее в репортаже ФАН.

Решение о проведении данных работ было принято после обращения Правительства Крыма. Приземлившийся в Симферополе самолет обладает современным комплексом научной аппаратуры, которая позволяет специалистам определять параметры облаков и воздействовать на них. Предполагается, что после проведения активных воздействий в течение одного сезона сезонное увеличение осадков должно достичь 10-30%.

«Самолет является современной лабораторией, которая создана для решения очень широкого спектра задач по исследованию атмосферы и атмосферных процессов, включая и активные воздействия. Мы летаем по задаче искусственного увеличению осадков только тогда, когда есть условия — облака, которые подходят для работы», — пояснил в интервью Федеральному агентству новостей начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян.

По данным пресс-службы Гидрометцентра, в состав экспедиции вошли сотрудники Центральной аэрологической обсерватории, летный экипаж и технические специалисты по обслуживанию авиационной техники.

«При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему», — поясняют специалисты.

При этом отмечается, что все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных значений.