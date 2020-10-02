Российская порнозвезда раскрыла подробности группового изнасилования

Москва, 2 сентября. Порноактриса Любовь Бушуева, работающая под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о подробностях группового изнасилования на яхте в порту Геленджика. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщила, что подозреваемых отпустили.

Бушуева опубликовала фотографии протокола. Она не скрывала своего возмущения тем фактом, что полиция не стала задерживать мужчин, на которых она написала заявление.

«Неважно, кто мы и род нашей деятельности, мы все-таки остаемся девушками, и насиловать и обращаться с нами, как будто мы самые конченные, не позволю», — пишет Бушуева.

По словам девушки, ее подругу на той яхте избивали всю ночь и насиловали втроем.

«[Насиловали] втроем полночи, били. Подругу били так, что аж кровью блевала, потом в полиции держали, сутки не отпускали. Типа, что надо следователя дождаться, и все пройти», — рассказала она о событиях той ночи.

Ранее Ura.ru сообщал, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября. По словам Бушуевой, они с подругой отдыхали на яхте. В один момент на них напали трое мужчин и изнасиловали. После этого девушки сразу же отправились в полицию, прошли медосвидетельствование и сняли побои.

Шесть лет назад Бушуева уже подвергалась насилию. В Москве она познакомилась через Интернет с двумя мужчинами, а после отправилась к ним домой. Злоумышленники пристегнули порнозвезду наручниками и изнасиловали. Спасаясь, она выпрыгнула в окно третьего этажа. Тогда насильников наказали: суд приговорил их к семи и восьми годам тюрьмы.