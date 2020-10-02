Кара Делевинь обхватила ягодицы руками в новой рекламе нижнего белья

Лос-Анджелес, 2 октября. Американская фотомодель и актриса Кара Делевинь на днях взбудоражила своих поклонников появлением в рекламной фотосессии марки нижнего белья Savage X Fenty от известной певицы Рианны. На одном из снимков Делевинь запечатлена в откровенной позе с корейско-американской моделью Су Джу.

Снимки появились в аккаунте бренда. На фотографии модели позируют в нижнем белье: колготках в сеточку, украшенных декоративными цепями, а на лицах девушек виден грим в виде длинных линий. На одном из снимков модели стоят к камере спиной, обхватывая руками свои ягодицы и пристально смотря в объектив.

«Они идут за тобой», — гласит подпись под снимком.

Неожиданный образ девушек вызывал бурю эмоций среди подписчиков в Instagram-аккаунте. Так, например, многие из них признались в любви к Делевинь.

«Моя девочка, Кара», «Что за колготки надеты на Каре?», «Кара королева всего сущего», «Великолепно!», — пишут поклонники.

Напомним, ранее в фотосессии для данной марки нижнего белья приняла участие американская фотомодель Белла Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной на планете. Снимок Хадид в окружении других манекенщиц появился в Instagram-аккаунте марки. Знаменитость позирует лежа на диване, на ней надето кружевное белье черного цвета, латексные чулки и перчатки, а также черные каблуки.