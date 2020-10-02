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Кристина Асмус взбудоражила фанатов сексуальным снимком

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Кристина Асмус взбудоражила фанатов сексуальным снимком

Москва, 2 октября. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус восхитила фанатов откровенным снимком. Артистка опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в коротком сексуальном платье.

В комментарии к снимку Асмус рассказала своим поклонникам несколько неизвестных фактов о себе. Актриса призналась, что продолжает поддерживать контакты с преподавателями из театрального института, при этом до сих пор называет их на «вы». Кроме того, Асмус сообщила, что обожает сладкое, однако старается следить за своей фигурой.

Кристина Асмус взбудоражила фанатов сексуальным снимкомПоклонники пришли в восторг от публикации актрисы засыпав ее многочисленными комплиментами.

«Супер, класс! Очень сексуально», — признается sergeivedianin.

«Отличный ракурс», — пишет sasha_sokurenko.

«Хороша», — отмечает viktor930326.

«Шикарная», — пишет lindemann04.

«Круто выглядишь!» — nazar_pokrishka.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты. Они сообщили, что благодарны друг другу за счастливые совместные годы семейной жизни, однако приняли решение о начале нового этапа. У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

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