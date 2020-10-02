Кристина Асмус взбудоражила фанатов сексуальным снимком

Москва, 2 октября. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус восхитила фанатов откровенным снимком. Артистка опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в коротком сексуальном платье.

В комментарии к снимку Асмус рассказала своим поклонникам несколько неизвестных фактов о себе. Актриса призналась, что продолжает поддерживать контакты с преподавателями из театрального института, при этом до сих пор называет их на «вы». Кроме того, Асмус сообщила, что обожает сладкое, однако старается следить за своей фигурой.

Поклонники пришли в восторг от публикации актрисы засыпав ее многочисленными комплиментами.

«Супер, класс! Очень сексуально», — признается sergeivedianin.

«Отличный ракурс», — пишет sasha_sokurenko.

«Хороша», — отмечает viktor930326.

«Шикарная», — пишет lindemann04.

«Круто выглядишь!» — nazar_pokrishka.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты. Они сообщили, что благодарны друг другу за счастливые совместные годы семейной жизни, однако приняли решение о начале нового этапа. У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.