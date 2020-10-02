Как нарастить ногти в домашних условиях: советует профессионал

Образ красивой ухоженной женщины складывается из множества деталей — это и прическа, и макияж, и хорошо подобранные сумочка и туфли, и, конечно же, ухоженные руки со свежим маникюром — аккуратными ногтями, необязательно большой длинны, с ровным лаковым покрытием. Как же быть, если в силу разных обстоятельств обратиться за помощью профессионалов вы не можете? Выход один: учится делать красивые ногти в домашних условиях. Сегодня признанный эксперт в данной области — владелица сети салонов маникюра Wax&Nails Анна Шевчук — расскажет о том, как сделать нарощенные ногти дома, в том числе, начинающим.

Насколько это сложно — нарастить ногти в домашних условиях самой?

Наш эксперт признается, что дело это непростое.

«Сразу скажу, что наращивание ногтей дома — это кропотливое и долгое занятие, придется запастись терпением. Для начала нужно обзавестись определенными средствами для этой процедуры, а также лампой для сушки, в случае, если вы выбираете гелевое покрытие», — предупреждает Анна Шевчук.

Сегодня интернет-магазины предлагают самые разнообразные наборы, предназначенные для наращивания разным материалом — акрилом, гелем. Все зависит от вашего выбора. Если вы решили делать акриловые ногти, то лампа не нужна.

Типсы для ногтей — что это? Сложно ли нарастить ногти типсами дома?

Типсы — это специальные искусственные накладки для ногтей (от английского слова «tip» — «наконечник»). Нужны они для того, чтобы придать ногтевым пластинам требуемую длину и форму. Такие наконечники должны быть прочными и эластичными одновременно, ведь на них падает большая нагрузка. Делаются они обычно из полимеров и держатся на ногтевой пластине 3-4 недели.

Выделяют два вида наращивания ногтей: на типсы и на формы. Формы изготавливают из бумаги, фольги или гибкого пластика. Для создания искусственного ногтевого покрытия и там и там используется гель или акрил, который наносится либо на типсы, либо на формы. Дома формы лучше не использовать, так как вероятность того, что ногти получатся одинаковыми, очень мала.

«Наращивание на типсы даст гарантию того, что они будут одинаковые, а в наборе всегда есть клей для их нанесения. Приклеенные типсы покрывают на выбор гелем или акрилом», — рассказывает Анна Шевчук.

Как нарастить гелевые ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция

«Из обязательных средств для формирования гелевого маникюра потребуется обезжириватель. Ацетон и спирт не подойдут. Ногтевая пластина имеет в своем составе влагу и частички жира, от которых надо избавиться, это позволит покрытию продержаться дольше», — советует эксперт.

Перед обезжириванием делаем ноготь матовым, берем мягкую пилку — бафик, аккуратно снимаем блеск, без особого нажима. Затем берем дегидратор или праймер, которые присутствуют в наборах. Праймер приподнимает чешуйки на ноготке и позволяет гелю «прилипнуть». После подготовительного этапа можно приступить к «выкладыванию» геля.

«Тут результат зависит от полета вашей фантазии, вы сами решаете какие ногти будут по длине ширине и дизайну», — говорит Анна Шевчук.

Еще понадобится пилка, желательно жесткая и твердая, для выравнивания верхнего слоя, а также кисточка для укладывания геля.

«Гели бывают разной густоты и цвета, в наборах обычно идет средний и для дома самый оптимальный. Также рекомендую взять бежевый или розоватый оттенок, так как можно будет не красить. Толщину лучше регулировать по длине, если хотите подлиннее, можно сделать потолще там, где начинается свободный край. Считается, что это «стрессовая» зона, там ногти чаше ломаются», — продолжает Анна Шевчук.

Затем в дело вступает лампа, ведь каждый слой геля и топа надо хорошо просушить, а слоев может быть и несколько. Каждый слой должен быть просушен. После последнего слоя убираем липкость, обезжириваем и жесткой пилкой убираем все бугорки. Делаем нужную нам форму и длину, а после этого еще раз обезжириваем и убираем пыль. Главное — все это время не мочить руки. Наносим топ, который тоже есть в наборе. Опять снимаем липкий слой — и наши ноготочки готовы! Теперь их можно красить лаком или гель-лаком по желанию, либо оставить так, потому что «нюд» всегда в моде.

Как нарастить ногти акрилом в домашних условиях?

В случае с акрилом подготовительный этап такой же. Сначала снимаем блеск, обезжириваем дегидратором, приклеиваем форму. Но акрил по своему составу, в отличие от геля — это порошок, что делает работу с ним более кропотливой. Есть полимер — жидкость, которая при взаимодействии с порошком становится похожа на глину, ее равномерно похлопывающими движениями наносят на ноготь. Сушка в лампе не потребуется, выкладываем любую форму и длину, и не обезжириваем верхний слой, а сразу же наносим топ. Впрочем, некоторые топы все же требуют сушки в лампе, это указывают в сопроводительной инструкции. Акрил также бывает разных цветов, выбор остается за вами.

В чем разница между акрилом и гель-лаком?

Гель и акрил отличаются своим составом и процессом полимеризации, или иначе — сушки. Гель обязательно сушат в лампе, а акрил сохнет при контакте с кислородом. Акрил — еще более жесткий материал, в отличие от геля, для дома его использовать более проблематично, потому что он требует разбавления с полимером, что очень сложно сделать непрофессионалу.

«Выбор между акрилом и гелем нужно делать с учетом особенностей ногтей. Есть мнение, что на ком-то лучше держится акрил, а на ком-то — гель. Но это миф: если мастер хорошо владеет материалом, то любое покрытие держится отлично», — комментирует Анна Шевчук.

Покрытие ногтей гель-лаком в домашних условиях

Гель-лак от традиционного геля отличается составом и плотностью. Также гель-лак более эластичный материал и при нанесении ложится более тонким слоем. Поэтому выбор в пользу гель-лаков становится более очевидным.

Для покрытия ногтей гель-лаком нам понадобится:

• обезжириватель,

• лампа для сушки гель-лака,

• баф,

• топ база,

• цветное покрытие — гель-лак.

Все «ингредиенты» лучше взять одной фирмы. Для начала формируем будущий ноготь, потом бафом делаем его матовым, снимаем блеск, обезжириваем и тонко наносим слой базы: можно сразу на все ногти или по одному, чтобы он не успевал затечь под кутикулу. Затем наносим цвет и сушим каждый слой по 30-60 секунд, в зависимости от рекомендаций производителя. Очень вероятно, что придется сделать два слоя цвета, а затем покрыть ноготь топом. После того, как все ногти в лампе еще раз высушили, обезжиривателем снимаем липкий слой и наносим масло или крем по желанию.

Гель-лаки не сильно отличаются по составу, и даже китайские производители делают довольно качественный материал. Есть, конечно, и более премиальные марки, они могут быть даже гипоаллергенными, но такой продукт значительно дороже. Китайский гель можно купить за 300 рублей, тогда как премиальная марка обойдется вам около 1500 рублей за баночку. Лампы для сушки гель-лака тоже бывают разные, но для домашнего использования слишком дорогую брать не стоит, можно остановить свой выбор на LED-лампе, она будет сушить гель-лак за 30 секунд.

Как подготовить ногти к наращиванию?

Самое главное, на что стоит обратить внимание перед наращиванием — это маникюр: если он сделан качественно, то любой искусственный материал будет держаться дольше. От качества маникюра зависит и качество покрытия: чем чище его сделать, тем ровнее ляжет лак. Если большого опыта в удалении кутикулы нет, то лучше близко к ней не красить, это убережет от затекания геля под кутикулу. Если немного геля попало на кожу, то до сушки в лампе надо убрать излишки апельсиновой палочкой.

Наиболее частые ошибки при домашнем наращивании ногтей

Наш эксперт еще раз подчеркивает: для тех, кто хочет отрастить ногти быстро и хорошо, есть только один действенный способ — сделать это в салоне у опытного специалиста. Если все же ситуация вынуждает вас делать ногти самостоятельно, нужно учесть ряд распространенных ошибок.

Один из «опасных» моментов при домашнем наращивании ногтей — желание в первый раз сделать очень длинные ногти. Лучше всего начать с небольшой длины. Также девушки стараются сделать ногти потолще, в надежде, что это добавит им крепости, но это ошибочно.

Перед наращиванием не рекомендовано делать очень глубокий маникюр, потому что придется немного полировать ноготь и можно повредить кутикулу. Следующая часто встречающаяся ошибка домашнего наращивания — недостаточно просушенные слои материала. Каждому слою нужно дать хорошо высохнуть. Лучше сделать несколько слоев с длительным периодом просушки, чем нанести один толстый слой.

Материал, которым вы наращиваете ногти, не должен затекать на кожу, это приведет к преждевременному отслаиванию. Следите также за тем, чтобы он равномерно покрывал поверхность ногтя. Если строительного материала будет мало с боковых сторон, то ноготь быстро сломается. И, конечно же, распространенной причиной отслаивания искусственного покрытия от натурального ногтя является плохо запечатанный торец.