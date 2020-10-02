Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе латексного белья от Рианны

Лос-Анджелес, 2 октября. Американская фотомодель Белла Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной на планете, приняла участие в фотосессии для рекламы нижнего белья Savage X Fenty. При этом сам бренд принадлежит не менее известной певице Рианне.

Снимок Хадид в окружении других манекенщиц появился в Instagram-аккаунте марки. Знаменитость позирует лежа на диване, на ней надето кружевное белье черного цвета, латексные чулки и перчатки, а также черные каблуки. Образ также дополняется бриллиантовыми украшениями и высокой прической.

Кроме Хадид в рекламной фотосессии приняли участие актриса Кара Делевинь и диджей Су Джу. В подписи под снимком представители бренда напомнили о предстоящем онлайн-показе. В шоу кроме запечатленных на снимке знаменитостей также примут участие другие популярные музыканты и актеры. В комментариях под фотографией многие фанаты оказались без ума от откровенных снимков.

Напомним, ранее Белла Хадид показала неопубликованные кадры с фотосессии люксового бренда Versace. Хадид разместила сразу несколько постов, к которым прикрепила множество снимков. Фотосессия проводилась для новой рекламы модного дома Versace. В ней Хадид была запечатлена на пляже с журналом в руках. В съемках промо-ролика также приняла участие супруга музыканта Джастина Бибера Хейли.