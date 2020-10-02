В Киеве заявили о готовности Украины к вступлению в НАТО

Киев, 2 октября. Вооруженные силы Украины готовы стать частью совместных сил НАТО. Об этом заявил замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передает «Телеканал новин 24».

По его словам, в настоящее время главным вопросом является готовность НАТО принять Украину. Он также добавил, что вступление Украины в НАТО предполагает решение комплекса вопросов, которые касаются взаимоотношений внутри государства.

Кривонос подчеркнул, что Киеву необходимо подготовить план вступления Украины в НАТО, чтобы каждый украинский чиновник понимал, что он должен делать для его реализации.

«В настоящее время обучение, которое было проведено на территории Украины вместе с американскими, литовскими и британскими коллегами показало, что мы вышли на тот уровень, когда мы можем сотрудничать», — добавил он.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, украинский парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в альянс требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

При этом в феврале 2019 года специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в НАТО нет единого мнения относительно членства Украины. По его словам, вступление Украины в НАТО требует от украинских властей больших усилий.