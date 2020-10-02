Самбурская продемонстрировала поклонникам свою грудь

Москва, 2 октября. Модель и актриса Настасья Самбурская из сериала «Универ. Новая общага» решила показать поклонникам, как она выглядит после тренировки. В Instagram-stories знаменитость опубликовала фото в облегающем топе. На кадре отчетливо просматривается не только форма бюста, но и соски.

Стоит отметить, что публикация «пикантных» кадров для Самбурской — дело не новое.

Буквально накануне она продемонстрировала поклонникам свою красоту на фотографии в полупрозрачном боди. Этот элемент одежды позволил по достоинству оценить аппетитные формы знаменитости.

Публикация с легкостью набрала более 200 тысяч «лайков». Пользователи выражали бурный восторг ее внешности, не забывая сделать акцент на фигуре.

Примечательно, что форма груди не понравилась одному из школьников. Знаменитость отреагировала на этот выпад. Девушка возмутилась тем, что учащийся посмел посчитать ее бюст «ассиметричным». Самбурская заявила, что юнцу не помешают подучить геометрию, вооружившись учебником, а не фотографией девушки.