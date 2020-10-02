Звезда «Сватов» приятно поразила поклонников глубоким декольте

Москва, 2 октября. Известная по сериалу «Сваты» актриса Анна Кошмал выложила в свой Instagram-аккаунт весьма пикантный снимок. Звезда продемонстрировала подписчикам глубокое декольте и рассказала об осеннем настроении.

Несмотря на достаточно вызывающую фотографию, Кошмал решила посвятить свой пост в социальной сети осени. По словам девушки, она опять начала подниматься на работу темной ночью, но зато теперь ей удается встречать рассветы.

Также актриса рассказала подписчикам, что является убежденным жаворонком. Телезвезда сообщила, что не помнит, когда в последний раз просыпалась на работу позднее половины шестого утра.

«И все же каждое время года прекрасно по-своему, согласны?» – поинтересовалась у подписчиков Кошмал.

Она написала, что в осени есть определенная романтика и красота, сезон, когда можно надеть модное пальто, туфли и легкий шарф. Также для осенних месяцев характерны свежая прохлада и новые повороты судьбы.

Подписчикам осенний пост звезды пришелся по вкусу. Публикация быстра собрала почти сорок тысяч лайков и сотню восторженных комментариев.

Однако это не единственный снимок, привлекший внимание общественности. Как сообщалось ранее, после одной из последних публикаций фанаты заподозрили, что телезвезда носит еще одного ребенка.