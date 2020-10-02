Поклонники ведущей Ивлеевой «потеряли» ее грудь

Москва, 2 октября. Телеведущая Анастасия Ивлеева довольно серьезно похудела за время самоизоляции. Недавно она опубликовала в Instagram ролики, на которых была в коротких топиках. Некоторые поклонники подчеркнули, что на видео «потеряли» грудь своего кумира. Несколько фанатов даже расстроились.

По мнению пользователей, знаменитость похудела настолько, что сейчас выглядит неважно. Люди констатировали, что груди не видно.

«Титьки до сих пор не нашлись», — посетовала подписчица.

«Конечно, извиняюсь, но у Насти была красивая грудь, большая, а сейчас что случилось? Не понимаю», — поддержала другая девушка.

Другой фанат посчитал, что среди знаменитостей стал распространяться новый «тренд».

«Сейчас, походу, чем страшнее выглядишь и позируешь на фотках, тем моднее», — предположил пользователь.

«Сделай что-нибудь полезное для страны, раз у тебя есть финансы. Хватит попой вертеть», — дал совет возмущенный комментатор.

Несколько человек сделали замечание ведущей. По их мнению, она похудела настолько, что сейчас остались только кожа да кости. Одна из комментаторов посчитала, что кадры получились «уродскими».

Ее слишком длинные ногти поклонники также раскритиковали.