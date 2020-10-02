СМИ сообщили об ухудшении состояния заразившегося коронавирусом Трампа

Вашингтон, 2 октября. У заразившегося коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и высокая температура. Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, состояние главы Белого дома ухудшилось. При этом у супруги президента США Меланьи Трамп коронавирус протекает бессимптомно. Издание отмечает, что в администрации президента США обеспокоены состоянием здоровья главы государства.

Ранее стало известно, что у Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. Пир этом 1 октября глава Белого дома дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого заявил, что у него не наблюдается каких-либо признаков недомогания.