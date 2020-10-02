«Потолстевшая» Канделаки поразила подписчиков

Москва, 2 октября. Телеведущая Тина Канделаки выложила в своем Instagram-аккаунте необычную фотографию, на которой она запечатлена заметно потолстевшей. Снимок оказался результатом фотообработки, однако все равно вызвал бурную реакцию среди подписчиков знаменитости.

Фотография появилась в аккаунте Канделаки в пятницу. На ней журналистка запечатлена в длинном голубом платье с глубоким вырезом. Однако образ ее «дополняется» животом и двойным подбородком.

«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», — спросила Канделаки у своих подписчиков. Подпись она также сопроводила смайликами со смехом, давая понять, что пост является не более, чем шуткой.

Как оказалось, фото было действительно обработано приложением FaceApp, которое позволяет смоделировать «полную» версию себя.

В комментариях под снимком фанаты по-разному отреагировали на пост. Одни сразу же догадались, что журналистка решила пошутить, другие же не поняли этого. При этом многие вспомнили давнюю вражду Канделаки и Собчак.

«Просто удалить это фото», «Да ну», «Закругляться с кулинарных влогом или округляться дальше», «Ничего не делать, само пройдет…», «Как в песне… Се-е-е-годня праздник у Собч-а-а-а-к, сегодня будут танцы», — пишут подписчики.

Напомним, ранее Канделаки остроумно ответила на замечания Собчак. Ранее светская львица заявила, что Канделаки не стоит пытаться изображать «гуру фитнеса». В видеообращении она показала свою тренировку на тренажерах в разных ситуациях. Также Канделаки показала попытку «похудеть к вечеру» и то, какой ее видит Ксения Собчак.