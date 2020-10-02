Любите братьев наших меньших: история возникновения и особенности празднования Всемирного дня защиты животных

Сложно представить, но каждые 60 минут на нашей Земле вымирает три разновидности животных, и за последние пару десятилетий мы уже лишились практически третьей части существовавшего разнообразия наших меньших братьев. На эти и другие шокирующие факты не устает обращать внимание общественности Всемирный фонд дикой природы (WWF). Не случайно Всемирный день защиты животных, который приходится на 4 октября, давно уже превратился в праздник с оттенком грусти — за тех четвероногих, хвостатых и пернатых, которых мы, возможно, больше не увидим даже в рамках самого экзотического сафари. Но, вместе с тем, это и праздник надежды — на то, что, прислушавшись к проблемам животного мира, человечество сможет в скором времени искоренить жестокое обращение с животными, а вымирающие виды будут спасены.

История возникновения Международного дня защиты животных

Традиция празднования Всемирного дня защиты животных (или, другими словами — Дня животных) возникла еще в прошлом веке — а точнее, в 1931 году, во Флоренции, в соответствии с решением Международного конгресса участников движения в защиту животного мира. Причем, праздновать было предложено именно 4 октября, так как на эту дату приходится день поминовения святого Франциска Асизского, которого католическая церковь почитает как покровителя животных. На протяжении всей своей жизни Святой Франциск активно помогал всем нуждающимся, и в первую очередь, братьям нашим меньшим.

В нашу страну день Святого Франциска 4 октября, получивший наибольшую известность как День защиты животных, пришел не так давно — в 2000 году, по предложению Международного фонда защиты животных. Праздник быстро прижился, что неудивительно, ведь наша страна уже долгое время занимает второе место в мире после США по количеству домашних животных: любимые питомцы всех мастей проживают сегодня в каждой третьей российской семье.

Мировая общественность на защите прав представителей фауны

Несмотря на то, что проблема уничтожения и вымирания животных, равно как и разрушения их природной среды обитания, существует не один век, предпринимать реальные действия по улучшению ситуации люди стали лишь сравнительно недавно. Причем, активисты движений по защите прав животных все чаще обращают внимание общественности на то, что в участии человека нуждаются не только дикие звери, но и домашние животные, так как случаев жестокого обращения с ними в последнее время отмечается все больше. Не случайно в большинстве стран Европы уже давно признали, что домашние питомцы являются полноценной частью семьи и, как следствие, имеют ровно такие же права, как и остальные ее члены.

Важным инструментом охраны редких животных в России служит Красная книга РФ. В нее внесены свыше 400 видов животных, которые нуждаются в защите и находятся в группе риска по исчезновению. Это белый медведь, амурский тигр, зубр и другие всем известные представители фауны. В корне изменить отношение людей к окружающей среде призваны в нашей стране и специальные федеральные законы, которые постоянно дополняются и совершенствуются.

Традиции и особенности празднования Дня защиты животных

Разумеется, 4 октября — это прежде всего профессиональный праздник экологов, зоологов, ветеринаров и других специалистов, трудовая деятельность которых связана с помощью животным и охраной окружающей среды. Однако в одиночку справиться с любой задачей нелегко, поэтому каждый год во всем мире общества защиты братьев наших меньших организуют в День защиты животных всевозможные массовые мероприятия и акции, направленные на объединение неравнодушных людей для решения проблем животного мира. Подобные акции проходят сегодня более чем в 60 странах мира, в том числе, в России, и день защиты животных 2020 не станет исключением, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. По всему миру пройдут благотворительные аукционы и другие мероприятия, посвященные тематике праздника. Многочисленные приюты для бездомных животных организуют в этот день выставки-раздачи. Тысячи волонтеров примут участие в праздничных шествиях и сборе денежных средств в поддержку братьев наших меньших. Ведь Всемирный день животных — это пока еще очень скромный, но, вместе с тем, очень значимый вклад от каждого из нас в благородное дело по сохранению животного мира. Любите братьев наших меньших!