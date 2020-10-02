Пригожин переадресовал Шнурову вопрос о «нецензурных» сайтах

Санкт-Петербург, 2 октября. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал расследование Reuters о «российских новостных сайтах» с нецензурными названиями, которые якобы «пытаются влиять» на избирателей США.

Издание RuNews24.ru обратилось к главе компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать так называемое расследование информационного агентства Reuters, в котором утверждалось, что Евгений Пригожин якобы связан с новостным сайтом Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC).

Пригожин отметил, что в Сети можно встретить огромное количество ресурсов, названия которых созвучны с русскими матерными словами, однако это вовсе не означает, что он имеет к ним отношение.

«Американцы автоматически привязывают меня ко всему русскому, таким образом сайты Peace Data (фонетически *******), NAEBC (фонетически ****), **** (фонетически ****), ***..., ***… и другие подобные произведения связывают со мной. Но самое удивительное, что именно эти слова американское общество читает и воспринимает с большим удовольствием», — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, Пригожин предложил американским журналистам обратиться за комментарием к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, отметив, что артист сможет дать более развернутый ответ, а также написать на эту тему новую композицию.