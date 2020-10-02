Старшенбаум призналась, что сделала пластическую операцию

Москва, 2 октября. Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум сделала пластическую операцию. Этой новостью она поделилась с фанатами в своем Instagram-аккаунте.

31-летняя артистка даже сообщила имя хирурга, которому и посвятила пост благодарности, однако какое конкретно хирургическое вмешательство было сделано, не уточнила. Известно только, что основная сфера деятельности специалиста — маммопластика.

«Дорогие девочки, если что-то в вашем прекрасном теле требует эстетической доработки, которую вы не в силах исправить своими силами, спросите сперва совета у Сергея Владимировича Свиридова, а только потом принимай̆те решение», — написала Старшенбаум.

Актриса также добавила, что сэкономила бы много времени, нервов, денег и здоровья, если бы сразу обратилась к доктору Свиридову. Позже девушка пообещала рассказать подробности о своем опыте.

Фанаты поддержали в комментариях любимую телезвезду. За шесть часов фотография набрала почти 5 тысяч лайков.

«Вы как всегда прекрасны», «Огонь», «Фигура супер», «Ждем новый пост», «Ножки — просто прелесть», — восхитились новым снимком фолловеры.

А некоторые подписчики отметили, что у Старшенбаум и раньше «все было гармонично».

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