Актриса Горбань в нижнем белье вызвала восторг фанатов

Москва, 2 октября. Актриса российского кинематографа Мария Горбань предстала перед поклонниками в нижнем кружевном белье. Позируя на кровати, 33-летняя знаменитость прорекламировала в Instagram один из брендов. Восторгу поклонников от красоты кумира не было предела.

«Красивое нижнее белье придает уверенность, не правда ли? Для хорошего настроения всегда радую себя такими покупками», — рассказала звезда кинематографа.

По словам поклонников, у девушки отличная фигура. Белье телесного цвета им тоже пришлось по вкусу.

«Мария, что вы кушаете? Имея такую просушенную фигуру?» — попыталась узнать пользовательница.

«Нельзя быть на свете красивой такой», — выразила восторг подписчица.

Один из поклонников подчеркнул, что женщина будет уверенной благодаря фигуре как у актрисы, а не красивому белью.

«Уверенность дает фигура, как у вас. Если на жирную натянуть красивое белье, то она не будет себя чувствовать уверенно — это факт», — поделился опытом фанат.

Другая подписчица с доброй иронией отреагировала на фотографию Горбань.