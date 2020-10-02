Юрий Лоза оценил откровенное признание Агутина о сексе втроем

Москва, 2 октября. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандальное признание Леонида Агутина о сексе втроем, передает Пятый канал.

По словам Лозы, похождения Агутина не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу в целом, поэтому не стоит сравнивать с ним других артистов.

«Это его личное дело, его личное заявление, его личный опыт и так далее. Причем мы-то здесь все?» — сказал Лоза.

Он также добавил, что в сфере шоу-бизнеса работают самые разные люди. Некоторые из них моногамны, другие вступают в беспорядочные половые связи. При этом есть те, кто прикладывается к бутылке или ведет трезвый образ жизни, а есть религиозные и атеисты.

Ранее выяснилось, что Леонид Агутин решился на весьма смелый эксперимент в половой жизни и занялся сексом втроем. Секрет раскрылся во время интервью с телеведущим Максимом Галкиным, который устроил для певца быстрый «армейский» опрос, на которые следовало отвечать «так точно» или «никак нет».

Один из вопросов коснулся полового опыта Агутина, а в частности, его участия в сексе втроем. Певец признался, что участвовал в «тройничке», однако на этом неудобный опрос не закончился. Также Галкин поинтересовался, понравился ли Агутину эксперимент. Исполнитель немного замялся, однако затем дал утвердительный ответ. При этом Агутин не стала рассказывать о том, каков был половой состав участников и знает ли о нем супруга, певица Анжелика Варум.

Стоит сказать, что сам Лоза периодически весьма нелестно отзывается о своих коллегах и их творчестве. Так, ранее певец назвал «королевой однодневок» песню Шуфутинского «Третье сентября».