Оскар Кучера назвал причину гибели отца

Москва, 2 октября. Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал подробности гибели отца Александра Боголюбова. По словам знаменитости, трагедия напрямую связана с коронавирусом. О личном он рассказал в ходе шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, что режиссер умер 20 июля. Перед этим его неоднократно госпитализировали по причине обострения хронических заболеваний. Лечение давало положительный эффект. Так произошло и в июле, родственники ожидали скорой выписки Боголюбова. Но решающую и трагическую роль сыграл коронавирус.

«Его забрали с сердцем, ничего серьезного не было. Предстояло сделать шунтирование, но в больнице он подхватил эту болезнь и ушел за четыре дня», — раскрыл подробности ведущий.

Весть о смерти отца Кучера узнал в салоне лайнера, включив телефон сразу после приземления. Актеру было очень больно после услышанного, однако он нашел силы сдержаться.

Еще большим испытанием для него было рассказать о несчастье матери. Спустя несколько часов он решился и поехал к ней.

По словам Кучеры, его отец умер в возрасте 85 лет, реализовав массу творческих задумок. Его деятельность осталась в истории отечественного кинематографа.