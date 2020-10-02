Норкин поставил на место латвийского актера после слов о русских

Москва, 2 октября. Известный российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» поднял вопрос русофобии в разных странах. Во время дискуссии журналисту пришлось поставить на место латвийского актера Андриаса Лиелайса, сообщает «Царьград».

При записи очередного эфира Норкин предложил гостям обсудить проблему демонизации русских за рубежом. На Западе навязывается весьма стереотипный образ русского человека, согласно которому он угрюм, агрессивен и склонен к алкоголизму.

Русофобию журналисты обсудили с несколькими американскими школьниками, которые подтвердили, что в целом у них сложился достаточно неблагоприятный образ, относящийся к народу России. Учебники зачастую подавали негативную информацию, являющуюся базой для подобных настроений. По словам одной из девушек, она смогла избавиться от подобных предубеждений только после того, как лично познакомилась с добрыми русскими людьми.

Вспомнили и о прибалтийских странах, которые также не славятся русофильскими настроениями. Однако один из гостей шоу Андриас Лиейлас повысил голос и начал кричать о том, что русских в Прибалтике совершенно не притесняют. Однако повышенный тон дискуссии не понравился Норкину, и он заставил замолчать гостя телепередачи.

«Еще раз будете с места кричать, я вас отправлю домой — в Юрмалу», — заявил журналист.

На данный момент Андрей Норкин продолжает профессиональную деятельность несмотря на недавнюю кончину супруги. Как сообщалось ранее, журналист проводит время с детьми и внуком и недавно растрогал подписчиков семейным видео.