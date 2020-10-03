Самые известные отели Турции закроются до конца сезона

Стамбул, 3 октября. Часть люксовых отелей в Турции вынуждены будут закрыться в октябре, еще до конца сезона — об этом сообщает российский портал ТourDom.

Известно, что изначально планировалось принимать зарубежный гостей на протяжении несколько месяцев. В итоге 1 октября приостановил свою работу пятизвездочный отель Noxinn Deluxe, а с 5 октября закроется Miramare Beach Hotel. 10 октября в вынужденный отпуск уйдут сотрудники Vela Hotel и Laguna Beach Alya, а с 11 октября для заселения на весь зимний период закроют свои двери пятизведочная гостиница Club Hotel Phaselis Rose, четырехзвездная Can Garden и Ramada Akbuk.

Российские туроператоры не были в курсе внезапных перемен, и для туристов пришлось искать жилье в срочном порядке. Сотрудники агентств в недоумении, так как есть все условия для того, чтобы продлить сезон до декабря. Тем не менее, есть вероятность того, что гостиницы Турции продолжат закрываться.

Согласно источникам TourDom в стране, причина происходящего кроется в жестких условиях, которые предоставляют отельеры туроператорам: владельцы гостиниц работают только по полной предоплате, однако не все согласны так работать. По мнению хозяев средств размещения, им выгоднее закрыть гостиницу на время, чем идти на уступки партнерам из других стран.

Тем не менее, не все готовы пожертвовать возможностью нагреть руки на туристах, соскучившихся по теплу и морю за время коронавирусных ограничений. Так, например, один из отелей Мармариса работал нелегально, принимая постояльцев. Кроме того, у заведения не было лицензии на продажу алкоголя. После рейда турецкой жандармерии туристов, в числе которых были и российские граждане, переселили в другие гостиницы.