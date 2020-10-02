Forbes разобрал соглашение Хафтара и Майтыга

По мнению аналитиков Forbes, соглашение о возобновлении добычи и экспорта нефти, заключенное Халифой Хафтаром и Ахмедом Майтыгом, улучшит экономическую ситуацию в Ливии.

Соглашение о возобновлении добычи и экспорта нефти, подписанное главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ахмедом Майтыгом, обеспечит возращение Ливии на мировой рынок и существенно улучшит экономическую ситуацию в стране, , сообщает Forbes.

Влияние нефти на экономику Ливии

Американский журнал опубликовал материал, где прогнозируется подъем ливийской экономики благодаря открытию нефтяных месторождений. Аналитики утверждают, что при сохранении договоренностей добыча сырья поднимется с 200 тысяч баррелей в сутки до миллиона уже до конца четвертого квартала 2020 года.

Нефтяное соглашение Востока и Запада касалось не только аспектов добычи и отгрузки, но и финансов. Существовавшая последние несколько лет ситуация никого не устраивала. Чтобы обеспечить имплементацию соглашения была создана совместная Комиссия. В её задачи входит надзор за доходами от нефтедобычи, обеспечение справедливого их распределения, а также ряд конкретных мер по стабилизации экономической ситуации в Ливии. Работу Комиссии возглавил Майтыг.

Нефть и ливийские финансы

Соглашение, подписанное между Западом и Востоком, повлияет также на состояние национальной валюты — ливийского динара, на сегодняшний момент подверженного сильной инфляции. Возобновление нефтедобычи будет способствовать стабилизации курса. В рамках работы Комиссии планируется открытие национальной системы платежей, рассмотрение вопросов, связанных с государственным долгом восточной и западной администрации, а также формирование единого бюджета.

Напомним ранее, ФАН сообщил о переговорах Временного правительства и так называемого ПНС по формированию единого бюджета.

Forbes констатирует, что в случае успеха соглашения, очевидно играющего сейчас на руку и Западу и Востоку, серьезно поднимутся рейтинги Халифы Хафтара и вице-премьера ПНС Ахмеда Майтыга. Последний смог добиться того, что Файез Саррадж, глава Президентского совета ПНС, не смог осуществить несколько месяцев. Майтыг, однако, столкнулся с серьезной оппозицией по отношению к соглашению.

Противники соглашения

Возобновление нефтедобычи идет вразрез с интересами некоторых членов ПНС. Например, главы так называемого МВД Фатхи Башаги, тесно связанного с экстремистскими исламистскими группировками, включая ИГ1 и «Аль-Каиду»1 (запрещены в РФ), а также Халеда аль-Мишри, главы Высшего государственного совета, занимающего высокие позиции в рядах террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). И Башага, и Аль-Мишри поддерживаются правительством Турции и элитами Катара, известных финансированием террористических группировок с радикальной исламистской идеологией, пишет Forbes.

Во-первых, для Башаги и Аль-Мишри соглашение означает отсутствие монополии, которая обеспечивала террористическим фракциям в правительстве Сарраджа доминирование над финансовыми потоками. Многомиллиардный бюджет ПНС коррумпированные чиновники распределяли между террористами и наемниками. Если же соглашение вступит в полную силу, Башага лишится основного инструмента влияния.

Во-вторых, экстремистские группировки, обосновавшиеся в Ливии, не готовы вставать на путь примирения с восточной частью страны. Например, «Братья-мусульмане» лоббируют военное решение ливийского кризиса.

В июне 2020 года Аль-Мишри отверг предложенную президентом Туниса мирную инициативу по решению ливийского кризиса, а в сентябре 2020 года были представлены доказательства его связей со спецслужбами Катара, которые ежемесячно переводили ему 250 тысяч долларов в обмен на продвижение интересов монархии в Ливии.

В-третьих, Турция не хочет терять рычаги контроля над ситуацией в Ливии, имея собственные планы на использование природных богатств североафриканской страны. Анкарой руководят неоосманистские амбиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который пользуется эскалацией ситуации в Восточном Средиземноморье и Северной Африке для удовлетворения собственных интересов.

Еще один игрок, саботирующий нефтяную сделку, - глава Национальной нефтяной компании Мустафа Саналла. По мнению Forbes, он рассматривает соглашение как угрозу монополии на принятие решений, связанных с ливийской нефтяной отраслью, и отказался снимать форс-мажор даже на тех месторождениях, которые были уже полностью готовы к восстановлению работы.

Влияние на жителей Ливии

Во время правления Муаммара Каддафи доходы от добычи нефтепродуктов направлялись на социальное обеспечение ливийцев. В стране была бесплатная медицина и образование, а рождаемость стабильно росла.

Сегодня же граждане Ливии вынуждены жить без электроэнергии и водоснабжения, так как террористы ПНС не выделяют на них необходимых средств.

Эксперты Forbes считают, что после перераспределения природных ресурсов, доходы будут направлены на нужды мирного населения. Сейчас ливийцы пытаются бороться за достойный уровень жизни, выходя на митинги. Но боевики ПНС стреляют по демонстрантам и запугивают их.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что протесты проходят и против главы Национальной нефтяной компании (ННК) Ливии Мустафы Саналлы. Руководителя государственного органа подозревают в коррупции и контрабанде нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.